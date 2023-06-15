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Дэниэл Рэдклифф не появится в сериале «Гарри Поттер» даже в качестве камео

Дэниэл Рэдклифф не появится в сериале «Гарри Поттер» даже в качестве камео
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12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных подробностей и атмосферы волшебного мира. В сериале ожидается полностью новый каст — однако это не значит, что актёры из оригинальной саги не могут принять участие в сериале хотя бы в качестве камео.

Судя по всему, в сериале точно не появится Дэниэл Рэдклифф. Об этом исполнитель роли Гарри Поттера в оригинальных картинах рассказал в интервью Deadline. Актёр заявил, что его появление в шоу было бы неуместным с учётом того, что Warner Bros. хочет начать всё сначала.

Не думаю, что я появлюсь в камео. Мне кажется, они хотят начать с чистого листа, поэтому будет странно, если я просто возьму и появлюсь там.

При этом Рэдклифф абсолютно не удивлён самому факту перезапуска франшизы. По его словам, он изначально представлял себе «Гарри Поттера» как вневременного «Шерлока Холмса» — культового героя постоянно играют разные актёры в разных эпохах.

У сериала «Гарри Поттер» пока нет даже примерной даты выхода. Продюсером будущего шоу выступит Джоан Роулинг, автор оригинальных произведений.

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