Дэниэл Рэдклифф не появится в сериале «Гарри Поттер» даже в качестве камео

12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных подробностей и атмосферы волшебного мира. В сериале ожидается полностью новый каст — однако это не значит, что актёры из оригинальной саги не могут принять участие в сериале хотя бы в качестве камео.
Судя по всему, в сериале точно не появится Дэниэл Рэдклифф. Об этом исполнитель роли Гарри Поттера в оригинальных картинах рассказал в интервью Deadline. Актёр заявил, что его появление в шоу было бы неуместным с учётом того, что Warner Bros. хочет начать всё сначала.
Не думаю, что я появлюсь в камео. Мне кажется, они хотят начать с чистого листа, поэтому будет странно, если я просто возьму и появлюсь там.
При этом Рэдклифф абсолютно не удивлён самому факту перезапуска франшизы. По его словам, он изначально представлял себе «Гарри Поттера» как вневременного «Шерлока Холмса» — культового героя постоянно играют разные актёры в разных эпохах.
У сериала «Гарри Поттер» пока нет даже примерной даты выхода. Продюсером будущего шоу выступит Джоан Роулинг, автор оригинальных произведений.
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