Джоан Роулинг объяснила, зачем нужен сериал по «Гарри Поттеру»
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Знаменитая писательница Джоан Роулинг в своём «Твиттере» объяснила, зачем вселенной «Гарри Поттер» нужен полноценный сериал. По её словам, многосерийный проект лучше раскроет всех персонажей и знаменитый волшебный мир. Ещё она заявила, что согласилась на работу над шоу потому, что она хочет показать в нём полтергейста Хогвартса Пивза. Этого героя в фильмах не показывали. Персонаж фигурировал в игре Hogwarts Legacy.
Пивз — это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал.
Джоан Роулинг в социальных сетях рассказала о том, что многие её ненавистники пытаются организовать бойкот грядущего сериала про Гарри Поттера из-за того, что она выступает продюсером проекта.
Как отметила Роулинг, она готова к потоку негатива и хейта, поэтому «запаслась шампанским».
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