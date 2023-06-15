Шпионский боевик «Аргайл» с Генри Кавиллом от автора Kingsman выйдет 2 февраля 2024 года

Apple и Universal Pictures объявили дату выхода фильма «Аргайл». Шпионский боевик с Генри Кавиллом выйдет в мировом прокате 2 февраля 2024 года, а чуть позже появится и в онлайн-кинотеатре Apple TV+.
Сюжетных подробностей картины пока нет: известно лишь, что она основана на неопубликованном романе писательницы Элли Конуэй. Поставил фильм Мэттью Вон — режиссёр серии Kingsman, «Людей Икс: Первый класс» и «Пипца». Это будет его первая работа с 2014 года, поставленная не на комикс-первоисточнике.
Кроме того, картина может похвастаться звёздным актёрским составом. Помимо Генри Кавилла в ленте сыграют певица Дуа Липа, Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»), Брайс Даллас Ховард («Прислуга») и Джон Сина («Миротворец»).
- 15 июня 2023
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