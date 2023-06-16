Диски с Final Fantasy 16 уже оказались у игроков — за неделю до релиза

15 июня некоторые ритейлеры начали доставлять диски с Final Fantasy 16 игрокам. Таким образом, некоторые геймеры получили заветную ролевую игру за неделю до релиза и начали хвастаться своей покупкой в интернете. В ближайшее время в Сети наверняка появятся крупные сюжетные спойлеры.

Диск с Final Fantasy 16 в руках игрока Фото: ResetEra

Официальный релиз Final Fantasy 16 запланирован на 22 июня, а первые обзоры появятся уже 20-го числа. Именно тогда и пользователи смогут поделиться своими впечатлениями от проекта.

Final Fantasy 16 — новая часть культовой серии Square Enix, практически никак не связанная с предыдущими частями франшизы. Авторы обещают действительно захватывающий сюжет, обширные локации для исследования и продвинутую боевую систему, которая будет одновременно и зрелищной, и понятной. В отличие от многих предыдущих частей серии, в новой «Финалке» будут русские субтитры.