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Вышла демоверсия Final Fantasy 16 — игра доступна на русском языке

Вышла демоверсия Final Fantasy 16 — игра доступна на русском языке
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Square Enix выпустила большую демоверсию Final Fantasy 16 на PlayStation 5. Геймеры смогут пройти двухчасовой пролог, а затем перенести весь прогресс в полную версию игры, когда она поступит в продажу. Кроме того, после прохождения пролога откроется специальная опция для теста боевой системы.

Ещё одна приятная новость для российских игроков: игра переведена на русский язык. Соответствующая информация появилась на главной странице демоверсии в PlayStation Store.

Список языков в Final Fantasy 16

Список языков в Final Fantasy 16

Фото: PlayStation Store

Русский язык в самой FInal Fantasy 16

Русский язык в самой FInal Fantasy 16

Фото: Square Enix

Final Fantasy 16 — новая часть культовой серии Square Enix, практически никак не связанная с предыдущими частями франшизы. Авторы обещают действительно захватывающий сюжет, обширные локации для исследования и продвинутую боевую систему, которая будет одновременно и зрелищной, и понятной.

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня только для PS5.

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