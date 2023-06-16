Сборы «Форсажей» падают, но с франшизой всё в полном порядке — аналитики

«Форсаж 10» вышел в мировом прокате 17 мая и за месяц собрал чуть больше $ 660 млн, отправившись покорять онлайн-площадки спустя всего лишь три недели после выхода в кинотеатрах. Это худший результат для франшизы со времён выхода «Форсажа 5» — причём падение началось ещё с девятой части, собравшей $ 726 млн.

Аналитики Пол Дергарабедян и Шон Роббинс в интервью IGN заявили, что Universal Pictures наверняка довольна показателями картины. Да, сборы последних двух частей просели по сравнению с «Форсажем 7» и «Форсажем 8», однако с тех пор мир изменился. Индустрия пережила пандемию и начала выпускать свои фильмы в онлайне спустя недели проката, а не месяцы.

Эксперты отмечают, что Universal и не ожидала, что каждый новый «Форсаж» будет собирать больше $ 1 млрд. Кинокомпания уверена в долгосрочных результатах картины, включая покупки цифровых и физических копий фильмов по франшизе.

Кроме того, студия недавно вернула в серию Дуэйна Джонсона, в том числе благодаря которому «Форсаж» и стал невероятно успешным брендом по всему миру. Поэтому сборы 11-й части наверняка превзойдут показатели последних двух картин.