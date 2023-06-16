На Reddit заблокировали крупнейшее сообщество о пиратстве игр для Nintendo Switch

В середине июня администрация сайта Reddit заблокировала сообщество r/NewYuzuPiracy. Причиной бана стало нарушение правил площадки.
Сообщение о блокировке сабреддита NewYuzuPiracy
Фото: Reddit
NewYuzuPiracy был крупнейшим сабреддитом сайта для обсуждения пиратских игр для Nintendo Switch. Пользователи делились информацией друг с другом в том числе об эмуляторах консолей, которые позволяют запускать проекты для приставки на ПК. Кроме того, на NewYuzuPiracy юзеры публиковали руководства и ссылки на нелицензионный контент.
После релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в мае сообщество выросло с 37 тысяч до 69 тысяч подписчиков всего за месяц. Возможно, это привлекло внимание модераторов, поэтому они решили заблокировать сабреддит до тех пор, пока его аудитория не разрослась ещё больше.
Интересно, что в 2020 году Reddit уже блокировал YuzuPiracy, после чего аудитория создала новый сабреддит — NewYuzuPiracy. Судя по всему, в ближайшее время пользователи создадут ещё одно сообщество, посвящённое пиратским играм Nintendo.
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