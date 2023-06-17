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В Steam вышел BattleBit Remastered — клон Battlefield на 254 игрока, моментально ставший хитом

В Steam вышел BattleBit — клон Battlefield на 254 игрока, моментально ставший хитом
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15 июня в Steam вышел BattleBit Remastered — масштабный командный шутер. Проект долгое время находился на стадии различных тестирований и сейчас наконец добрался до раннего доступа. Игра сразу же стала хитом платформы: в него играют более 23 тыс. человек, а игроки называют его куда лучшим шутером с разрушаемостью, чем Battlefield 2042.

Трейлер BattleBit Remastered

Видео доступно на YouTube-канале BattleBit Remastered. Права на видео принадлежат SgtOkiDoki.

В Steam у BattleBit Remastered более 4 тыс. положительных отзывов. Боевик хвалят за динамику, присущую Battlefield, за кастомизацию оружия, вдохновлённую Call of Duty, за полную разрушаемость строений, большой выбор оружия и даже за качественные анимации и графику с учётом бюджетности проекта. В этой игре на одной карте могут воевать 254 бойца. Над ней работает команда из трёх человек.

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