Фил Спенсер объяснил, почему на Xbox Showcase не показали новую Halo
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На недавно прошедшей презентации Xbox Showcase не рассказали о состоянии Halo Infinite и не анонсировали новую часть цикла Halo. По словам главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, серия Halo для компании всё ещё важна, но теперь он и его коллеги могут не делать большую ставку на культовую серию шутеров и доминирующие франшизы.
Halo не стала для нас менее важной, однако теперь у нас 20 студий. Несколько лет назад у нас были лишь Fable, Forza, Halo и Gears, четыре всадника апокалипсиса. Теперь у нас масса других игр.
По словам Спенсера, на прошедшей Xbox Showcase не было Halo в том числе потому, что недавно в студии 343 Industries прошла реструктуризация.
Мы широко освещали смену руководства в 343. Я не хочу вынуждать команду говорить о своих долгосрочных планах, пока она к этому не готова. Думаю, что в будущем вы увидите крутой контент.
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