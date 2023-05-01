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Завершились съёмки второго сезона сериала Halo

Завершились съёмки второго сезона сериала Halo
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Актёр Пабло Шрайбер, исполнитель роли Мастера Чифа в сериале Halo, рассказал о завершении съёмок второго сезона. Артист поблагодарил всю съёмочную команду за проделанную работу и опубликовал фотографию с финального дня производства. Когда именно состоится выход второго сезона, неизвестно.

Фото: Соцсети Пабло Шрайбера

Первый сезон сериала Halo вышел в начале 2022 года. Шоу получило в целом положительные отзывы от критиков и зрителей за качественную постановку и любовь авторов к оригинальному произведению.

Halo рассказывает о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди решают создать модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой.

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