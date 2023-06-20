Ведущий Summer Game Fest Джефф Кили ответил на обвинения из-за отсутствия женщин на сцене
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На следующий день после выставки Summer Game Fest, которая прошла в начале июня, многие западные СМИ и журналисты раскритиковали организаторов шоу из-за отсутствия женщин на сцене.
Продюсер и ведущий Джефф Кили отреагировал на подобные обвинения и заявил, что на сцене должна была быть актриса, исполняющая роль Саги Андерсон в Alan Wake 2, но из-за плотного графика она не смогла принять участие в выставке. Также Кили подчеркнул, что шоу вышло вполне инклюзивным.
Думаю, что в целом мы неплохо справляемся с инклюзивностью в наших шоу. И это справедливое замечание, да. Мы хотим быть ближе как к играм, так и к их разработчикам. Так что да, я думаю, мы осознаём всё это.
Ознакомиться с играми, которые показали во время выставки, можно в нашем отдельном материале.
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