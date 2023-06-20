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В музее Лондона выставили копию меча из Final Fantasy 16

В музее Лондона выставили копию меча из Final Fantasy 16
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В Королевской оружейной палате Великобритании выставят копию меча Invictus, которым орудует главный герой Final Fantasy 16. С 20 июня по 19 июля на реплику можно будет посмотреть в специальном отделении музея, расположенном в лондонском Тауэре.

Видео доступно на YouTube-канале FINAL FANTASY. Права на видео принадлежат Square Enix.

Созданием копии меча Invictus занимался кузнец Тод Тодескини, известный по воссозданию множества образцов исторического оружия. Мастер отметил, что в этот раз ему пришлось потрудиться, однако результат того стоил.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня только на PS5. В отличие от многих предыдущих частей серии, в новой части будут русские субтитры. Ранее на PlayStation 5 стартовала предзагрузка экшена.

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