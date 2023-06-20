Трейлер новой мобильной игры по «Гарри Поттеру» — она выйдет 27 июня

Разработчики Harry Potter: Magic Awakened раскрыли точную дату релиза своего проекта, а также опубликовали финальный трейлер своей игры по книгам Джоан Роулинг.

Magic Awakened будет карточной ролевой игрой: геймеры смогут изучать знакомые места в Хогвартсе и окрестностях, коллекционировать карты заклинаний, сражаться на аренах (в том числе и PvP) и многое другое.

Игра будет доступна с 27 июня на мобильных устройствах с iOS и Android, позже планируется глобальный релиз на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter: Magic Awakened. Права на видео принадлежат Portkey Games.

В конце мая в Сети появился геймплей ещё одной игры по «Гарри Поттеру» — спортивного симулятора Harry Potter: Quidditch Champions.