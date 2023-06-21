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Съёмки экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа начнутся в августе

Съёмки экранизации Minecraft с Джейсоном Момоа начнутся в августе
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На сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA) появилась точная дата начала съёмок фильма по Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли. Если верить информации, производство стартует 7 августа в Новой Зеландии.

Сколько займут съёмки, неизвестно. Вероятно, они могут продлиться до конца лета или даже до самой зимы.

О чём расскажет экранизация, сказать трудно. На сайте есть краткое описание, из которого можно попытаться понять суть фильма.

Художественный фильм по мотивам популярной видеоигры Minecraft. Злобный дракон Края встаёт на путь разрушения, побуждая молодую девушку и её группу искателей приключений отправиться спасать Верхний мир.

Верхний мир — обычный мир Minecraft, в котором и происходят основные действия тайтла.

Режиссёром картины выступит Джаред Хесс, режиссёр фильмов «Зачинщики» и «Наполеон Динамит». В числе сценаристов и продюсеров адаптации значатся Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года

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