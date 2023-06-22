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Видеокарта GeForce RTX 4060 до 18% мощнее RTX 3060 согласно первым тестам

Видеокарта GeForce RTX 4060 до 18% мощнее RTX 3060 согласно первым тестам
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В начале недели в базе данных бенчмарка Geekbench появились первые результаты тестирований видеокарты GeForce RTX 4060 — будущего преемника RTX 3060. Продажи чипа должны стартовать 29 июня по цене в $ 299.

Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060

  • Базовая тактовая частота — 1,83 ГГц
  • Объём видеопамяти — 8 ГБ GDDR6
  • CUDA-ядра — 3072
  • Разрядность шины памяти — 128 бит
  • Энергопотребление во время игры — 110 Вт

Так, GeForce RTX 4060 набрала 99 тысяч баллов в тесте Vulkan и 105 тысяч баллов в тесте OpenCL. Чип опередил RTX 3060 примерно на 18%. При этом ускоритель серьёзно уступил RTX 3060 Ti, особенно во втором тесте.

Важно отметить, что речь идёт о синтетических тестах — сама NVIDIA утверждает, что RTX 4060 на 20% быстрее RTX 3060, а со включённой технологией генерации кадров DLSS 3 становится мощнее вплоть до двух раз.

Результаты тестирования RTX 4060

Результаты тестирования RTX 4060

Фото: videocardz

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