Видеокарта GeForce RTX 4060 выйдет уже 29 июня по демократичной цене
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На днях в Сеть утёк внутренний документ NVIDIA, в котором стало известно о дате выхода видеокарты GeForce RTX 4060 — 29 июня по рекомендуемой цене в $ 299 (около 25 тыс. рублей). Авторитетное издание VideoCardz подтвердило подлинность утечки и заявило, что первые обзоры чипа появятся на день раньше — 28-го числа.
Изначально NVIDIA хотела выпустить графический ускоритель в июле, однако планы компании несколько изменились. Возможно, корпорация решила выпустить GeForce RTX 4060 раньше, чтобы не конкурировать со своей же RTX 4060 Ti на 16 ГБ, которая как раз поступит в продажу в июле.
Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060
- Базовая тактовая частота — 1,83 ГГц
- Объём видеопамяти — 8 ГБ GDDR6
- CUDA-ядра — 3072
- Разрядность шины памяти — 128 бит
- Энергопотребление во время игры — 110 Вт
Обычная 4060 Ti разочаровала экспертов
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