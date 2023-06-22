В России могут разблокировать часть пиратских онлайн-кинотеатров
Поделиться
Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил источник в отрасли.
Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мэйджоров, на определённых условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.
Возможно, разблокировка пиратских сайтов с голливудским контентом станет частью нового законопроекта о принудительном лицензировании, который готовит Минцифры. О нём стало известно на прошлой неделе.
Подробнее о законопроекте
Комментарии
- 22 июня 2023
-
14:24
-
13:52
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:33
-
12:18
-
12:06
-
11:46
-
11:30
-
11:10
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:04
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:34
- 21 июня 2023
-
21:48
-
21:20
-
20:57
-
20:09
-
20:00
-
19:42
-
19:13
-
18:46
-
18:13
-
17:36
-
17:12
-
17:09
-
16:54
Партнерский контент