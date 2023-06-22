Сборник с тремя играми серии Metal Gear Solid не будет поддерживать клавиатуру и мышь

21 июня Konami открыла страницы Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater из сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 в Steam. Через некоторое время издатель скрыл игры в магазине, однако журналисты обратили внимание на то, все три проекта не будут поддерживать клавиатуру и мышь на ПК.
Фото: Steam
Фото: Steam
Фото: Steam
Konami пока не комментировала ситуацию, однако с учётом того, что это фактически прямой порт старых игр из переиздания HD Collection, ПК-игрокам действительно придётся обзавестись геймпадом.
Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В дальнейшем Konami планирует перенести на современные платформы и остальные части культовой серии.
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