Сборник с тремя играми серии Metal Gear Solid не будет поддерживать клавиатуру и мышь

21 июня Konami открыла страницы Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater из сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 в Steam. Через некоторое время издатель скрыл игры в магазине, однако журналисты обратили внимание на то, все три проекта не будут поддерживать клавиатуру и мышь на ПК.

Фото: Steam

Фото: Steam

Фото: Steam

Konami пока не комментировала ситуацию, однако с учётом того, что это фактически прямой порт старых игр из переиздания HD Collection, ПК-игрокам действительно придётся обзавестись геймпадом.

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В дальнейшем Konami планирует перенести на современные платформы и остальные части культовой серии.