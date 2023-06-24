Письмо автора «Властелина колец» Джона Толкина продали за 1,7 млн рублей

Письмо автора «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина поклоннице продали на торгах в Нью-Йорке почти за $ 20,5 тыс. (1,7 млн рублей). Об этом сообщил британский аукционный дом Bonhams.

Это письмо из четырёх страниц адресовано поклоннице легендарного писателя, которую звали мисс Ф.Л. Перри. Толкин отправил ей это письмо 28 июня 1955 года. В нём создатель «Властелина колец» рассказал о своих путешествиях, а также сравнил себя с хоббитом и признался, что не очень любит людей. Он также описал себя как более робкого и неавантюрного человека, чем ему хотелось бы.

Ещё в этом письме Толкин признался, что работа над фэнтезийной сагой «Властелин колец» была очень сложной. Писатель отметил, что Перри была первой поклонницей, которая написала ему после публикации книги — об этом он сообщил ей в письме от 6 августа 1954 года.

Это было сравнимо с походом в горы против ветра, да ещё и в тяжелых ботинках.

Письмо Джона Р. Р. Толкина мисс Ф.Л. Перри

Фото: Bonhams

Фото: Bonhams

Фото: Bonhams

Фото: Bonhams