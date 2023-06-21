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Стало известно, за сколько Embracer Group купила права на «Властелина колец»

Новые владельцы «Властелина колец» купили бренд за относительно небольшие деньги
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18 августа 2022 года шведский конгломерат Embracer Group купил Middle-earth Enterprises и стал исключительным владельцем прав на фильмы, сериалы, видеоигры и другие произведения по вселенной «Властелина колец». Это значит, что компания владеет финальными правами на сериал «Властелин колец: Кольца власти» (Amazon), анимационный фильм «Властелин колец: Война рохирримов» (Warner Bros.) и мобильную игру The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth (Electronic Arts).

Спустя 10 месяцев компания рассказала, что покупка Middle-earth Enterprises обошлась ей всего лишь в $ 395,6 млн. Это куда меньше, чем предполагали аналитики, особенно учитывая, что Embracer Group, по сути, принадлежит абсолютно весь бренд и наследие Джона Толкина.

Тем временем компания уже готовится отбивать затраты: в планах у конгломерата превратить «Властелина колец» в большой игровой бренд, а также снять несколько фильмов по вселенной. К ним может быть причастен в том числе Питер Джексон, режиссёр оригинальной трилогии и «Хоббита».

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