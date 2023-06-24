В сети опубликовали фото со съёмок второго сезона «Дома дракона»

В сети начали публиковать фотографии со съёмок второго сезона популярного фэнтезийного сериала «Дом Дракона». Портал Redanian Intelligence выложил целую пачку фото — на них можно увидеть актёров в образах героев шоу и съёмочную команду на острове Лланддвин в Уэльсе.

На изображениях также можно заметить макет головы дракона. Вероятно, тогда снимали одну из сцен, в которой присутствует знаменитое мифическое существо.

Фотографии со съёмок второго сезона сериала «Дом дракона»

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Фото: Redanian Intelligence

Съёмки второго сезона должны продлиться как минимум несколько месяцев, а выйдет продолжение точно не раньше 2024 года. HBO уже запланировала четыре сезона, однако планы холдинга ещё могут поменяться.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», в котором рассказывается о междоусобной войне внутри семьи Таргариенов. Ранее авторы заявляли, что второй сезон шоу будет куда больше напоминать оригинальную сагу Джорджа Мартина, чем её приквел. Судя по всему, зрителей ждёт намного больший масштаб происходящего.

Съёмкам шоу не помешала даже громкая и масштабная забастовка сценаристов Забастовка сценаристов в США не повлияет на второй сезон сериала «Дом дракона»

Премьера должна состояться в 2024 году на HBO Max.