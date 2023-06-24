В сети опубликовали фото со съёмок второго сезона «Дома дракона»

В сети начали публиковать фотографии со съёмок второго сезона популярного фэнтезийного сериала «Дом Дракона». Портал Redanian Intelligence выложил целую пачку фото — на них можно увидеть актёров в образах героев шоу и съёмочную команду на острове Лланддвин в Уэльсе.
На изображениях также можно заметить макет головы дракона. Вероятно, тогда снимали одну из сцен, в которой присутствует знаменитое мифическое существо.
Фотографии со съёмок второго сезона сериала «Дом дракона»
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Фото: Redanian Intelligence
Съёмки второго сезона должны продлиться как минимум несколько месяцев, а выйдет продолжение точно не раньше 2024 года. HBO уже запланировала четыре сезона, однако планы холдинга ещё могут поменяться.
Премьера должна состояться в 2024 году на HBO Max.
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