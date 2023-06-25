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Энтузиаст показал, как должен выглядеть идеальный ремастер GTA: San Andreas

Энтузиаст показал, как должен выглядеть идеальный ремастер GTA: San Andreas
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Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition из-за ужасной оптимизации и технической составляющей разочаровал большинство геймеров. Блогер под ником 12th Hour с помощью движка Unreal Engine 5 показал, как должен выглядеть идеальный ремастер криминального боевика GTA: San Andreas, который входит в состав печально известного сборника.

С помощью Unreal Engine 5 он перелопатил модели окружения и ассеты. 12th Hour не без острого юмора показал весь процесс своей работы. Важно отметить, что он создал свой концепт в одиночку.

Ремастер GTA: San Andreas на Unreal Engine 5

Видео доступно на YouTube-канале 12th Hour. Права на видео принадлежат 12th Hour.

Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышел 11 ноября 2021 года на ПК и консолях.

В январе этого года сборник выпустили и в Steam
Провальная GTA: The Definitive Edition добралась до Steam
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