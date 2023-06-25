Авторы ремастера Oblivion на движке Skyrim раскрыли новые подробности проекта

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Студия TESRenewal начала активно разрабатывать ремастер Oblivion на движке Skyrim в 2016 году. 24 июня этого года команда рассказала о ходе разработки и раскрыла некоторые подробности.

TESRenewal хочет сделать мир, в котором игроки смогут творить собственную историю. Команда также собирается создать идеальный нарратив.

Авторы пока создали шесть из девяти регионов — Золотой берег, Коловианское нагорье, Средиземье, Великий и Чёрный леса, и горы Джерол и Валус.

Карта провинции готова на 82,7%, Западный вельд — на 15%, а Нибенейский бассейн — на 45%.

Вне основных локаций будет 40 враждебных царств Обливиона и других локаций, которые находятся под управлением Даэдрических Принцев. Авторы пока завершили работу над 11 из 40 мест.

Обещают около 600 разновидностей интерьеров для помещений и подземелий. 260 из них уже готовы.

TESRenewal создаёт с нуля 2508 уникальных объектов из оригинальной Oblivion. 1893 модели уже готовы.

Самое сложное в разработке — создание растительности и элементов одежды.

В Oblivion на движке Skyrim будет 199 заданий. 97 уже готовы — их даже можно пройти. 25 из них пока в стадии разработки, а 77 оставшихся пока не начали делать.

Крафт заклинаний, смена погоды, алхимия и другие важные механики уже готовы. Авторы сейчас трудятся над доработкой системы классов и магией.

Разработчики призывают других энтузиастов помочь им в работе над проектом.

Релиз Oblivion на движке Skyrim намечен на 2025 год. Точную дату релиза авторы пока не готовы назначить.

Игровой процесс ремейка Oblivion на движке Skyrim