Авторы ремастера Oblivion на движке Skyrim раскрыли новые подробности проекта
Поделиться
Студия TESRenewal начала активно разрабатывать ремастер Oblivion на движке Skyrim в 2016 году. 24 июня этого года команда рассказала о ходе разработки и раскрыла некоторые подробности.
- TESRenewal хочет сделать мир, в котором игроки смогут творить собственную историю. Команда также собирается создать идеальный нарратив.
- Авторы пока создали шесть из девяти регионов — Золотой берег, Коловианское нагорье, Средиземье, Великий и Чёрный леса, и горы Джерол и Валус.
- Карта провинции готова на 82,7%, Западный вельд — на 15%, а Нибенейский бассейн — на 45%.
- Вне основных локаций будет 40 враждебных царств Обливиона и других локаций, которые находятся под управлением Даэдрических Принцев. Авторы пока завершили работу над 11 из 40 мест.
- Обещают около 600 разновидностей интерьеров для помещений и подземелий. 260 из них уже готовы.
- TESRenewal создаёт с нуля 2508 уникальных объектов из оригинальной Oblivion. 1893 модели уже готовы.
- Самое сложное в разработке — создание растительности и элементов одежды.
- В Oblivion на движке Skyrim будет 199 заданий. 97 уже готовы — их даже можно пройти. 25 из них пока в стадии разработки, а 77 оставшихся пока не начали делать.
- Крафт заклинаний, смена погоды, алхимия и другие важные механики уже готовы. Авторы сейчас трудятся над доработкой системы классов и магией.
- Разработчики призывают других энтузиастов помочь им в работе над проектом.
Релиз Oblivion на движке Skyrim намечен на 2025 год. Точную дату релиза авторы пока не готовы назначить.
Игровой процесс ремейка Oblivion на движке Skyrim
Комментарии
- 25 июня 2023
-
14:58
-
14:14
-
13:41
-
13:02
-
12:38
- 24 июня 2023
-
23:54
-
22:08
-
18:45
-
18:21
-
17:25
-
16:30
-
16:11
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:51
-
13:34
-
12:57
-
12:34
-
00:37
-
00:12
- 23 июня 2023
-
21:47
-
21:16
-
20:41
-
20:22
-
19:58
-
19:22
-
18:52
-
18:28
-
18:02
-
17:22
-
17:08
-
17:00
-
16:30
-
16:21
Партнерский контент