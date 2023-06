Проработанный интерьер, модели симов и волосы: авторы The Sims 5 показали прототипы игры

EA и Maxis провели презентацию, посвящённую серии The Sims. Во время неё рассказали про мобильную The Sims, поговорили про будущий контент для The Sims 4 и показали первые прототипы The Sims 5. Важно отметить, что игра на ранней стадии разработки, поэтому, конечно, финальный результат будет иным.

На прототипах можно увидеть интерьеры домов. Стоит обратить внимание на проработку мелких деталей, которые создают ощущение, будто помещения действительно жилые.

Прототипы интерьера

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Также можно взглянуть на модели симов. Сейчас они выглядят забавно, а в некоторых местах вместо людей и вовсе перемещаются овальные модели, но так разработчикам легче работать над проектом.

Прототипы моделей симов

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Ещё авторы уделили внимание детальной кастомизации волос, которая пока что напоминает то, что было в The Sims 4. В новой части все эти процессы наверняка станут куда лучше.

Кастомизация волос

Фото: EA

Фото: EA

Видео разработчиков

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат EA.

У The Sims 5, которая делается под рабочим названием Project Rene, пока нет даты выхода.