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Егор Крид требует от телеграм-канала 4 млн рублей за клевету

Егор Крид требует от телеграм-канала 4 млн рублей за клевету
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Известный российский певец Егор Крид требует взыскать с телеграм-канала Mash 4 млн рублей из-за новости о якобы получении им гонорара за участие в проекте «Разговоры о важном». После публикации новости представитель артиста заявил, что он не получал никаких денег.

Егор Крид подал иск в Савёловский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10:30 мск 12 июля.

В суд поступил иск Крида к Mash о защите чести и достоинства. В нём он требует удалить сведения, опубликованные на этом ресурсе, признав их порочащими его честь и деловую репутацию. Он требует взыскать с Mash материальную компенсацию в размере 4 млн рублей.

Представители Mash никак не комментировали ситуацию.

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