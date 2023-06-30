Tinder перестал работать в России

Ещё в начале мая этого года стало известно, что американская компания Match Group объявила об уходе из России. Напомним, компания владеет Tinder — сервисом для знакомств с учётом геолокации. Match Group говорила, что приложение перестанет работать в стране.

По информации ТАСС, отключение Tinder произойдёт сегодня. Более того, с сегодняшнего дня невозможно будет войти в аккаунт на территории России. Наша проверка показала, что сервис перестал работать на территории России. При попытке зарегистрировать российский номер, приложение выдаёт ошибку.

С 30 июня вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или войти в свой аккаунт на территории России.

Ранее в компании сообщили, что платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться после 30 июня. За ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства.