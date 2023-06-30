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В России стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060

В России стартовали продажи видеокарты RTX 4060
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30 июня, спустя сутки после официального запуска, до России добралась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060. Приобрести новый графический ускоритель можно в «Ситилинке» по цене от 39 650 до 40 670 рублей за модели Gigabyte.

Фото: «Ситилинк»

В США GeForce RTX 4060 можно приобрести по цене в $ 299 (около 27 тысяч рублей) без учёта налогов. Однако некоторые ритейлеры, в том числе Gigabyte, продают чипы в стране чуть дороже — от $ 329 (около 30 тысяч рублей).

Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060

  • Базовая тактовая частота — 1,83 ГГц
  • Объём видеопамяти — 8 ГБ GDDR6
  • CUDA-ядра — 3072
  • Разрядность шины памяти — 128 бит
  • Энергопотребление во время игры — 110 Вт

В ближайшее время GeForce RTX 4060 наверняка доберётся и до DNS — ранее в сети магазинов уже выходили 4060 Ti, 4070 и другие модели новой линейки видеокарт NVIDIA.

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