«Она едва мощнее RTX 3060»: эксперты раскритиковали новую видеокарту GeForce RTX 4060

Продажи видеокарты GeForce RTX 4060 стартуют 29 июня, ряд техноблогеров и технических экспертов уже протестировали новинку. Публикуем основные тезисы.

У GeForce RTX 4060 базовая тактовая частота составляет 1,83 ГГц, ускорение — до 2,46 ГГц, а объём памяти составляет 8 ГБ GDDR6. Среднее энергопотребление во время игровой сессии — 110 Вт.

В разрешении 1080p видеокарта RTX 4060 выдаёт в среднем 91 FPS в современных играх вроде ремейка The Last of Us и Hogwarts Legacy. Специалисты заявили, что производительность нового видеоускорителя на 3% выше, чем у RX 7600, и на 15% производительнее RTX 3060.

Обозревателей расстроил тот факт, что карта RTX 3060 Ti производительнее RTX 4060 на целых 12%.

Анализ работы NVIDIA RTX 4060 в 1080p в сравнении с другими видеокартами

Фото: TechSpot

В тестах при разрешении 1440p RTX 4060 в ряде игр лишь на 9% мощнее RTX 3060.

Анализ работы GeForce RTX 4060 в 1440p в сравнении с другими видеокартами

Фото: TechSpot

Новая видеокарта RTX 4060 оказалась гораздо более энергоэффективной в сравнении с моделями прошлых поколений. При максимальной нагрузке энергопотребление видеочипа составило 119,9 Вт. Эксперты с YouTube-канала Gamers Nexus отметили, что энергоэффективность важная вещь, но не определяющая при выборе карты.

Тесты энергопотребления GeForce RTX 4060

Фото: Gamers Nexus

Температура ASUS Dual RTX 4060 при максимальной нагрузке не превысила 72°C. При этом MSI RTX 4060 Ventus 2x в закрытом корпусе нагрелась до 85°C при скорости вращения вентилятора 1800 об/мин.

В целом, обозревателей RTX 4060 не впечатлила. По словам журналистов PC Gamer, такие показатели стоит ждать от карты RTX 4050, но не от свежей RTX 4060. При этом они оценили новый видеочип на 77 баллов из 100.