Энтони Маки раскритиковал фильмы серии «Гарри Поттер» за отсутствие чернокожих героев
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Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки недоволен тем фактом, что в фильмах серии «Гарри Поттер» и «Властелин колец» Питера Джексона нет чернокожих актёров, которые играли бы хоть каких-то центральных персонажей. Маки хочет, чтобы в современных фильмах и сериалах было больше расового разнообразия.
У Гарри Поттера не было чёртовых чёрных друзей. Фродо прошёл всю вселенную и ни разу не встретил чёрного чувака. Я хочу увидеть Фродо в капюшоне, и если я когда-нибудь снимусь в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», то там будет эта пародия.
Маки также недавно поддержал своего коллегу по киновселенной Marvel Джонатана Мейджорса, которого обвиняют в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. Адвокаты отрицают все обвинения — в последние месяцы они собирали все сведения, чтобы доказать невиновность актёра. Большое судебное разбирательство пройдёт уже 3 августа.
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