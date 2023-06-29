Звезда фильмов Marvel Энтони Маки вступился за обвиняемого в насилии Джонатана Мэйджорса

Актёр Энтони Маки прокомментировал уголовное дело против своего коллеги Джонатана Мэйджорса. Нынешний Капитан Америка в фильмах Marvel заявил, что вина артиста не доказана, поэтому обществу как минимум не следует делать преждевременные выводы о его проступках. Маки стал первым членом киновселенной Marvel, кто публично высказался о ситуации вокруг Мэйджорса.
Ничего не доказано в отношении этого чувака. Ничего. Мы живём в стране, построенной на принципе «все невиновны, пока их вина не доказана». Это всё, что я могу сказать. Это безумие, до чего мы докатились как общество.
Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. Адвокаты отрицают все обвинения — в последние месяцы они собирали все сведения, чтобы доказать невиновность актёра. Большое судебное разбирательство пройдёт уже 3 августа.
Между тем от актёра уже отказались несколько крупных брендов. Marvel пока что продолжает хранить молчание и до сих пор не делала никаких заявлений по поводу ситуации. Актёр должен сыграть важную роль Канга Завоевателя в будущем киновселенной студии, поэтому она заинтересована в том, чтобы была доказана его невиновность.
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