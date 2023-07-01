Незарегистрированным пользователям заблокировали доступ к просмотру «Твиттера»

Теперь посты социальной сети «Твиттер» недоступны для просмотра незарегистрированным пользователям. С недавнего времени без входа в аккаунт соцсети нельзя увидеть, что в ней пишут зарегистрированные люди. Доступ к информации об аккаунтах тоже закрыт для тех, кто не зарегистрирован на площадке.

При входе в «Твиттер» незарегистрированные пользователи теперь видят окно, в котором система просит или войти в аккаунт, или завести его.

Фото: Twitter

Ранее «Твиттер» запрещал незарегистрированным пользователям ставить лайки, комментировать публикации и видеть дополнительные сообщения в ветках. А окошко с предложением зарегистрироваться или войти в аккаунт появлялось после прокрутки ленты соцсети.

В июне американская национальная ассоциация музыкальных издателей подала иск против «Твиттера» на $ 250 млн.