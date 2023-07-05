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Бесплатный сетевой режим Halo Infinite сейчас почти никому не нужен

Бесплатный сетевой режим Halo Infinite сейчас почти никому не нужен
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Бесплатный сетевой режим Halo Infinite вышел в ноябре 2021 года. Поначалу он пользовался популярностью и на релизе привлёк 272 тыс. человек, но сейчас режим почти никому не нужен.

Согласно данным сервиса SteamDB, максимальный онлайн сейчас скачет от 6 тыс. игроков до 1 тыс. игроков. Аудитория потеряла интерес к режиму из-за отсутствия контента и слишком агрессивной монетизации. Притом сам режим хвалили и говорили, что в нём интересные механики. К сожалению, он слишком быстро перестал быть интересным геймерам.

На графике ниже можно увидеть, как скачет онлайн в последние дни.

Фото: SteamDB

Бесплатный сетевой режим Halo Infinite доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series. Сюжетный режим Halo Infinite тоже доступен на всех этих платформах.

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