Видеокарта RTX 4060 Ti на 16 ГБ выйдет 18 июля — VideoCardz
Поделиться
Издание VideoCardz сообщило, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти поступит в продажу уже 18 июля. Об этом порталу стало известно из эмбарго-документов, которые NVIDIA разослала своим партнёрам.
Рекомендуемая цена RTX 4060 Ti с 16 ГБ составит примерно $ 499 — около 46 тыс. рублей без учёта налогов. Младшая версия продаётся примерно на $ 100 дешевле: судя по всему, она будет отличаться от старшей только меньшим объёмом видеопамяти.
Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060 Ti
- Максимальная тактовая частота — 2,5 ГГц
- Объём видеопамяти — 16 ГБ GDDR6
- CUDA-ядра — 4352
- Разрядность шины памяти — 128 бит
- Энергопотребление во время игры — 160 Вт
Ранее NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 4060, которая вышла в том числе и в России.
Что о видеокарте пишут эксперты
Комментарии
- 6 июля 2023
-
13:24
-
12:54
-
12:22
-
11:58
-
11:44
-
11:17
-
10:58
-
10:37
-
10:21
-
09:54
-
09:10
-
08:42
-
08:02
-
07:35
-
07:10
-
06:37
-
00:12
- 5 июля 2023
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:05
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:22
-
17:56
-
17:33
-
17:09
-
16:43
-
16:18
-
16:05
-
15:57
-
15:47
Партнерский контент