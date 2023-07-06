Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видеокарта RTX 4060 Ti на 16 ГБ выйдет 18 июля — VideoCardz

Видеокарта RTX 4060 Ti на 16 ГБ выйдет 18 июля — VideoCardz
Аудио-версия:
Комментарии

Издание VideoCardz сообщило, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти поступит в продажу уже 18 июля. Об этом порталу стало известно из эмбарго-документов, которые NVIDIA разослала своим партнёрам.

Рекомендуемая цена RTX 4060 Ti с 16 ГБ составит примерно $ 499 — около 46 тыс. рублей без учёта налогов. Младшая версия продаётся примерно на $ 100 дешевле: судя по всему, она будет отличаться от старшей только меньшим объёмом видеопамяти.

Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060 Ti

  • Максимальная тактовая частота — 2,5 ГГц
  • Объём видеопамяти — 16 ГБ GDDR6
  • CUDA-ядра — 4352
  • Разрядность шины памяти — 128 бит
  • Энергопотребление во время игры — 160 Вт

Ранее NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 4060, которая вышла в том числе и в России.

Что о видеокарте пишут эксперты
«Она чуть-чуть мощнее RTX 3060»: эксперты раскритиковали новую видеокарту GeForce RTX 4060
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023