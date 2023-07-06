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Российская 9Pandas выбила Team Aster с Bali Major 2023 по Dota 2 — и помогла BetBoom Team

Российская 9Pandas выбила Team Aster с Bali Major 2023 по Dota 2 — и помогла BetBoom Team
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Российский состав 9Pandas по Dota 2 одержал победу в матче первого раунда плей-офф Bali Major 2023, главного чемпионата этого лета.

Серия против Team Aster из Китая завершилась со счётом 2:1. «Панды» обеспечили себе призовое место в топ-8 и продолжат борьбу за титул, в то время как коллектив из Поднебесной покидает турнир.

Также это означает, что Aster не набирает рейтинговых очков и не обгонит другую российскую команду BetBoom Team. Теперь игрокам нужно надеяться, что Quest Esports не доберётся до финала — в этом случае BetBoom выйдет на The International вслед за Team Spirit и 9Pandas.

Фото: Liquipedia

Сами же 9Pandas уже завтра в 8:45 мск сыграют во втором раунде нижней сетки. Соперником станет beastcoast из Перу.

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