Расписание матчей четвёртого дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2

В субботу, 8 июля, в рамках Bali Major 2023 по Dota 2 состоится четыре матча. В борьбе за титул и главный приз в размере $ 500 тыс. остались всего шесть команд.

Игровой день начнётся с двух матчей на вылет, затем состоится финал верхней сетки, а позже — ещё одна серия нижней сетки.

Расписание игр Bali Major 2023 по Dota 2 на 8 июля:

5:00. Team Liquid (Швеция) — 9Pandas (Россия) ;

; 8:45. Quest Esports (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);

12:30. Tundra Esports (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);

16:45. победитель матча 1 — победитель матча 2.

Актуальная сетка плей-офф Bali Major 2023:

Фото: FISSURE

Прямую трансляцию матчей на русском языке проводит студия FISSURE на Twitch. На своих личных каналах игры также комментируют стримеры NS, Nix и TpaBoMaH.