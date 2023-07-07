Расписание матчей четвёртого дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2
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В субботу, 8 июля, в рамках Bali Major 2023 по Dota 2 состоится четыре матча. В борьбе за титул и главный приз в размере $ 500 тыс. остались всего шесть команд.
Игровой день начнётся с двух матчей на вылет, затем состоится финал верхней сетки, а позже — ещё одна серия нижней сетки.
Расписание игр Bali Major 2023 по Dota 2 на 8 июля:
- 5:00. Team Liquid (Швеция) — 9Pandas (Россия);
- 8:45. Quest Esports (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);
- 12:30. Tundra Esports (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);
- 16:45. победитель матча 1 — победитель матча 2.
Актуальная сетка плей-офф Bali Major 2023:
Фото: FISSURE
Прямую трансляцию матчей на русском языке проводит студия FISSURE на Twitch. На своих личных каналах игры также комментируют стримеры NS, Nix и TpaBoMaH.
Комментарии
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