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В «Дэдпуле 3» появится Электра в исполнении Дженнифер Гарнер — THR

В «Дэдпуле 3» появится Электра в исполнении Дженнифер Гарнер — THR
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Как сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter, актриса Дженнифер Гарнер присоединилась к съёмочной группе «Дэдпула 3». Женщина вновь сыграет Электру — греческую наёмную убийцу из комиксов Marvel. Ранее Гарнер уже исполняла эту роль в фильмах «Сорвиголова» (2003) и «Электра» (2005).

Судя по всему, слухи о наличии мультивселенных в «Дэдпуле 3» оказались правдивы. Вполне возможно, Дэдпул посетит другие миры, где в том числе встретится с уже постаревшей Электрой. Вероятно, что по этой же причине вернётся и Росомаха в исполнении Хью Джекмана.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Ранее актёр Каран Сони заявил, что триквел не уступит первым двум фильмам в жестокости и количестве пошлых шуток.

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