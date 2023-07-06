В Сети появились первые фото со съёмок «Дэдпула 3»

Британское издание Mirror поделилось фотографиями известного актёра Райана Рейнольдса, который был замечен в костюме Дэдпула на съёмках в Лондоне.

Судя по всему, это съёмки некой автомобильной аварии, которая станет одним из эпизодов фильма «Дэдпул 3». Это первые снимки с проекта, который стартовал в конце мая.

Журналисты предположили, что актёру удобнее работать в Великобритании из-за договора с клубом «Рексем», который Рейнольдс купил в 2021 году.

Фото: Mirror

Фото: Mirror

«Дэдпул 3» должен выйти 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Ранее инсайдеры сообщали, что на съёмках заметили Бена Аффлека и Ченнинга Татума.

Другие источники утверждают, что в новом супергеройском фильме появятся Люди Икс и неназванные «знакомые злодеи».