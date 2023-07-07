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Звезда «Дэдпула» Каран Сони: «Дэдпул 3» будет всё таким же фильмом для взрослых

Звезда «Дэдпула» Каран Сони: «Дэдпул 3» будет всё таким же фильмом для взрослых
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Сразу после того, как Disney приобрела студию 20th Century Fox, фанаты «Дэдпула» забеспокоились, что «семейная компания» решит снизить возрастной рейтинг третьей части в угоду киновселенной Marvel. Однако звезда франшизы Каран Сони, исполняющий роль Допиндера, поспешил успокоить зрителей.

По словам актёра, «Дэдпул 3» будет точно таким же фильмом для взрослых, как и первые два. Единственное отличие от предыдущих картин: Marvel очень серьёзно относится к утечкам, поэтому Сони до сих пор не получил свой сценарий.

Я начал работать над «Дэдпулом 3», поэтому могу сказать, что он точно такой же, как и первые два. Это всё ещё фильм для взрослых. Там много всего такого, так что разницы нет. Единственное отличие для меня в том, что на этот раз я не получил сценарий. В прошлых фильмах я знал сюжет заранее, но сейчас всё изменилось из-за Marvel. Они такие строгие. Так что я видел только проблески того, в чём нахожусь.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Ранее в Сети появились первые кадры со съёмок ленты.

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