Звезда «Дэдпула» Каран Сони: «Дэдпул 3» будет всё таким же фильмом для взрослых

Сразу после того, как Disney приобрела студию 20th Century Fox, фанаты «Дэдпула» забеспокоились, что «семейная компания» решит снизить возрастной рейтинг третьей части в угоду киновселенной Marvel. Однако звезда франшизы Каран Сони, исполняющий роль Допиндера, поспешил успокоить зрителей.

По словам актёра, «Дэдпул 3» будет точно таким же фильмом для взрослых, как и первые два. Единственное отличие от предыдущих картин: Marvel очень серьёзно относится к утечкам, поэтому Сони до сих пор не получил свой сценарий.

Я начал работать над «Дэдпулом 3», поэтому могу сказать, что он точно такой же, как и первые два. Это всё ещё фильм для взрослых. Там много всего такого, так что разницы нет. Единственное отличие для меня в том, что на этот раз я не получил сценарий. В прошлых фильмах я знал сюжет заранее, но сейчас всё изменилось из-за Marvel. Они такие строгие. Так что я видел только проблески того, в чём нахожусь.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Ранее в Сети появились первые кадры со съёмок ленты.