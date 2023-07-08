Создатели видеокарт предрекают провальные продажи RTX 4060 Ti на 16 ГБ — СМИ

До конца июля в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti, главной особенностью которой станут 16 ГБ видеопамяти. Это один из немногих чипов NVIDIA, для которого компания не пожалела ОЗУ.

Однако среди производителей видеокарта особенного энтузиазма не вызывает. Как рассказал журналист издания HardwareLuxx Андреас Шиллинг, большинство создателей графических чипов абсолютно не заинтересованы в широком продвижении GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ.

Как отметил журналист, NVIDIA выпускает чип только для того, чтобы успокоить критиков, которые считают, что 8 ГБ в современном мире недостаточно — и производители это прекрасно понимают. Кроме того, их не устраивает рекомендуемая цена в $ 500, когда куда более мощную RTX 4070 можно приобрести, доплатив всего $ 100.

Судя по всему, производители ожидают слабых продаж RTX 4060 Ti на 16 ГБ — ранее низкие стартовые показатели были также у RTX 4060 Ti на 8 ГБ и у обычной RTX 4060.