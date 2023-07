Новая видеокарта RTX 4060 Ti оказалась едва мощнее RTX 3060 Ti — тест в 50 играх

Блогеры с YouTube-канала Hardware Unboxed сравнили производительность видеокарты RTX 3060 Ti и её наследницы RTX 4060 Ti в 50 играх. Авторы решили проверить опытным путём, насколько новый графический ускоритель мощнее предыдущей версии.

Так, в разрешении 1080р видеокарта RTX 4060 Ti в среднем опередила RTX 3060 Ti примерно на 8%. Наиболее заметной разница в мощности оказалась в Forza Horizon 5 (23%), Call of Duty: Modern Warfare 2 (21%) и Fortnite в режиме DirectX 12 с трассировкой лучей (17%). А в Hogwarts Legacy, ремейках The Last of Us и Resident Evil 4 новинка и вовсе уступила RTX 3060 Ti.

RTX 4060 Ti против RTX 3060 Ti в 1080р Фото: Hardware Unboxed

В разрешении 1440p видеокарта RTX 4060 Ti оказалась мощнее в среднем на 5%. В этот раз сразу восемь игр работали лучше на RTX 3060 Ti, включая Doom Eternal и Control.

Блогеры из Hardware Unboxed пришли к выводу, что RTX 4060 Ti — одна из самых неудачных видеокарт в истории NVIDIA. Она едва мощнее RTX 3060 Ti, а в некоторых играх и вовсе уступает своей предшественнице. И это при более высокой цене в $ 399.