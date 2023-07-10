Сценарист «Чернобыля» и сериала The Last of Us убрал своё имя из титров фильма Borderlands

Как обратил внимание портал World of Reel, со страницы фильма Borderlands на сайте Гильдии сценаристов США пропало имя Крэйга Мэйзина — автора «Чернобыля» и сериала The Last of Us. Он изначально писал сюжет картины вместе с Элаем Ротом («Кто там»).
Теперь вместо него на сайте указано имя Джо Кромби. Как поясняют в World of Reel, это псевдоним Мэйзина, который он иногда использует. Вполне возможно, автор не хочет, чтобы грядущая экранизация каким-то образом ассоциировалась с ним.
Cъёмки экранизации шутера Borderlands завершились ещё летом 2021 года. Однако в январе 2023-го прошли досъёмки ленты, которыми руководил режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер. Судя по всему, авторы ленты с Кейт Бланшетт решили добавить новые сцены или переснять старые, однако в World of Reel происходящее называют «производственным адом».
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