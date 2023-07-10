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По Atomic Heart выпустят фигурки Близняшек и других героев стоимостью от 3900 рублей

Past Indicator объявила об открытии предварительных заказов на фигурки по Atomic Heart. Компания выступит официальным производителем сувенирной продукции студии Mundfish — первые поставки моделей начнутся уже 15 августа. Стоимость каждой фигурки составит 3900 рублей.

В первую партию вошли самые популярные персонажи из игры: майор Нечаев, андроиды-близняшки, Буржуй и Пионер. Интересно, что для покупки будут доступны Близняшки в пин-ап позе — их цена составит 6900 рублей. Высота моделей составит 19,3 мм, а ширина — 13,3 мм.

Все представленные фигурки уже доступны в официальном магазине Atomic Heart. В Past Indicator предупредили, что для предварительного заказа доступно ограниченное количество фигурок.

Близняшки в пин-ап позе

Фото: Past Indicator

Фото: Past Indicator

Близняшки

Фото: Past Indicator

Фото: Past Indicator

Пионер

Фото: Past Indicator

Майор Нечаев

Фото: Past Indicator

Буржуй