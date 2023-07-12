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Вышел финальный трейлер фильма «Синий Жук»

Вышел финальный трейлер фильма «Синий Жук»
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Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма DC «Синий Жук». В ролике показали главного героя, его превращение в Синего Жука, экшен-сцены и даже засветили главного злодея.

Пока что трейлер напоминает типичный супергеройский фильм: молодой парень находит существо, которое наделяет его силой, чтобы сразиться с одним сильным врагом.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.

Фантастический экшен поставил Анхель Мануэль Сото, а сценарий написал Гарет Даннет Алкосер. Роль Синего Жука исполнил Шоло Маридуэньо.

Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.

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