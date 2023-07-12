Мемуары Бритни Спирс поступят в продажу в октябре
Поделиться
Американская певица Бритни Спирс выпустит собственные мемуары под названием «Женщина во мне». Они поступят в продажу 24 октября и будут доступны для покупки в обычных магазинах и интернет-магазинах.
Предварительные заказы мемуаров уже доступны. На обложке книги расположилась сама молодая Спирс, на которой она позирует топлес, прикрывая грудь руками.
Фото: Simon & Schuster
Работа над книгой, если верить информации, была закончена ещё в апреле этого года, однако потом выпуск мемуаров отложили после скандала, в ходе которого певица рассказывала о своих романах с различными звёздами.
Мемуары описывают как попытку Спирс раскрыть свою душу. Также их считают «предельно честными» и написанными «от чистого сердца» и со всей любовью.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
13:09
-
13:08
-
12:34
-
12:34
-
11:58
-
11:18
-
11:15
-
10:40
-
10:21
-
09:25
-
08:46
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
06:40
-
01:06
- 11 июля 2023
-
22:59
-
22:43
-
22:09
-
20:46
-
20:04
-
19:35
-
19:04
-
18:27
-
18:18
-
17:55
-
17:25
-
17:05
-
16:43
-
16:20
-
16:07
-
15:38
-
15:21
-
15:12
-
14:52
Партнерский контент