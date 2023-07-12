Мемуары Бритни Спирс поступят в продажу в октябре

Американская певица Бритни Спирс выпустит собственные мемуары под названием «Женщина во мне». Они поступят в продажу 24 октября и будут доступны для покупки в обычных магазинах и интернет-магазинах.

Предварительные заказы мемуаров уже доступны. На обложке книги расположилась сама молодая Спирс, на которой она позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Фото: Simon & Schuster

Работа над книгой, если верить информации, была закончена ещё в апреле этого года, однако потом выпуск мемуаров отложили после скандала, в ходе которого певица рассказывала о своих романах с различными звёздами.

Мемуары описывают как попытку Спирс раскрыть свою душу. Также их считают «предельно честными» и написанными «от чистого сердца» и со всей любовью.