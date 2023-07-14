Забастовка актёров не помешает снимать второй сезон «Дома дракона»
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Вчера ночью актёры объявили, что присоединяются к сценаристам в их забастовке. Теперь за свои права борются сразу два важных сообщества в киноиндустрии. Это, несомненно, скажется на проектах и их выходе, но подобное случится не везде.
Издание Variety сообщило, что забастовка актёров не повлияет на съёмочный процесс второго сезона «Дома дракона», поскольку большая часть артистов состоит в местном британском профсоюзе. На него правила американских профсоюзов не распространяются.
Британский союз актёров порекомендовал продолжить работу всем членам американской SAG-AFTRA, которые работают в Великобритании.
Второй сезон «Дома дракона» продолжит события первого. Его премьера ожидается не раньше 2024 года.
Актёры и сценаристы объединились
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