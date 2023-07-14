Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Забастовка актёров не помешает снимать второй сезон «Дома дракона»

Забастовка актёров не помешает снимать второй сезон «Дома дракона»
Комментарии

Вчера ночью актёры объявили, что присоединяются к сценаристам в их забастовке. Теперь за свои права борются сразу два важных сообщества в киноиндустрии. Это, несомненно, скажется на проектах и их выходе, но подобное случится не везде.

Издание Variety сообщило, что забастовка актёров не повлияет на съёмочный процесс второго сезона «Дома дракона», поскольку большая часть артистов состоит в местном британском профсоюзе. На него правила американских профсоюзов не распространяются.

Британский союз актёров порекомендовал продолжить работу всем членам американской SAG-AFTRA, которые работают в Великобритании.

Второй сезон «Дома дракона» продолжит события первого. Его премьера ожидается не раньше 2024 года.

Актёры и сценаристы объединились
Актёры Голливуда официально присоединились к забастовке сценаристов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023