Забастовка актёров не помешает снимать второй сезон «Дома дракона»

Вчера ночью актёры объявили, что присоединяются к сценаристам в их забастовке. Теперь за свои права борются сразу два важных сообщества в киноиндустрии. Это, несомненно, скажется на проектах и их выходе, но подобное случится не везде.

Издание Variety сообщило, что забастовка актёров не повлияет на съёмочный процесс второго сезона «Дома дракона», поскольку большая часть артистов состоит в местном британском профсоюзе. На него правила американских профсоюзов не распространяются.

Британский союз актёров порекомендовал продолжить работу всем членам американской SAG-AFTRA, которые работают в Великобритании.

Второй сезон «Дома дракона» продолжит события первого. Его премьера ожидается не раньше 2024 года.