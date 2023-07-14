Актёры Голливуда официально присоединились к забастовке сценаристов

С начала мая идёт забастовка сценаристов в США. Из-за этого начались проблемы в производстве некоторых проектов, но сейчас, похоже, всё может стать ещё хуже, поскольку к бунту присоединилась и Американская актёрская гильдия SAG-AFTRA.

Её члены объявили о начале забастовки во время пресс-конференции. Артисты начали бастовать впервые с 1980 года, а вместе со сценаристами они выступали больше 60 лет назад — в 1960 году.

Забастовка актёров началась, а это значит, что им нельзя:

сниматься в фильмах и сериалах;

заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам;

посещать премьеры фильмов или сериалов;

заниматься продвижением фильмов или сериалов на Comic-Con, а на выставку в Сан-Диего (20–23 июля) вообще советуют не приезжать.

Важно отметить, что актёры, как и сценаристы, хотят добиться улучшений условий труда, включая повышение зарплат и прочее.