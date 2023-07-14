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RAMZES666 — о завершении карьеры: пару годиков ещё поиграю, и, скорее всего, всё

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв во время встречи с фанатами, посвящённой запуску собственного мерча, поделился мыслями о завершении профессиональной карьеры, а также рассказал об ожиданиях от предстоящего Riyadh Masters 2023 по Dota 2 и своих лучших персонажах.

24-летний керри 9Pandas отметил, что может закончить карьеру про-игрока или сменить роль через два года.

Если честно, пару годиков ещё поиграю и, скорее всего, всё. Возможно, поменяю роль и пересяду на саппорта. Если рассматривать кор-позиции, не думаю, что буду играть больше пары лет.

RAMZES666 также ответил на вопрос о Riyadh Masters 2023 с призовым $ 15 млн.

Сезон выдался достаточно длинный, очень много турниров, кланвары играем редко, разгоняемся именно по ходу турниров. Думаю, топ-3 – приемлемый результат. Не думаю, что команда падёт духом, даже если займём не лучшее место.

Игрок также выделил своих лучших персонажей – среди них оказались Broodmother, Juggernaut, Slark, Terrorblade и Nature's Prophet.

Автограф-сессия RAMZES666 прошла при поддержке БК «Фонбет», совместно с которой киберспортсмен представил свой мерч.