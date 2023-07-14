Расписание выхода серий сериала «Библиотекарь»

Недавно стартовал сериал «Библиотекарь», который оказался популярен и высоко оценён зрителями — на «Кинопоиске» сейчас рейтинг составляет 7,6 балла из десяти. Пока вышло только несколько серий, а финал вообще в середине августа.

Для удобства мы собрали расписание выхода серий «Библиотекаря».

Эпизод Дата выхода 1-я серия 29 июня 2-я серия 6 июля 3-я серия 13 июля 4-я серия 20 июля 5-я серия 27 июля 6-я серия 3 августа 7-я серия 10 августа 8-я серия 17 августа

Где смотреть сериал онлайн

«Библиотекарь» доступен в нескольких кинотеатрах: Wink, more.tv и на «Кинопоиске».

Описание сериала «Библиотекарь»

Актёр-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.