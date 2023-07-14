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«Библиотекарь» (сериал, 2023): график выхода серий, где смотреть онлайн

Расписание выхода серий сериала «Библиотекарь»
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Недавно стартовал сериал «Библиотекарь», который оказался популярен и высоко оценён зрителями — на «Кинопоиске» сейчас рейтинг составляет 7,6 балла из десяти. Пока вышло только несколько серий, а финал вообще в середине августа.

Для удобства мы собрали расписание выхода серий «Библиотекаря».

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 июня
2-я серия6 июля
3-я серия13 июля
4-я серия20 июля
5-я серия27 июля
6-я серия3 августа
7-я серия10 августа
8-я серия17 августа

Где смотреть сериал онлайн

«Библиотекарь» доступен в нескольких кинотеатрах: Wink, more.tv и на «Кинопоиске».

Описание сериала «Библиотекарь»

Актёр-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
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