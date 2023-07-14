Расписание выхода серий сериала «Библиотекарь»
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Недавно стартовал сериал «Библиотекарь», который оказался популярен и высоко оценён зрителями — на «Кинопоиске» сейчас рейтинг составляет 7,6 балла из десяти. Пока вышло только несколько серий, а финал вообще в середине августа.
Для удобства мы собрали расписание выхода серий «Библиотекаря».
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 июня
|2-я серия
|6 июля
|3-я серия
|13 июля
|4-я серия
|20 июля
|5-я серия
|27 июля
|6-я серия
|3 августа
|7-я серия
|10 августа
|8-я серия
|17 августа
Где смотреть сериал онлайн
«Библиотекарь» доступен в нескольких кинотеатрах: Wink, more.tv и на «Кинопоиске».
Описание сериала «Библиотекарь»
Актёр-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
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