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«Убийцу «Геншина» Wuthering Waves за 5 дней скачали 6 млн раз — игра заработала $ 10 млн

«Убийцу «Геншина» Wuthering Waves за 5 дней скачали 6 млн раз — игра заработала $ 10 млн
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Спустя пять дней после релиза бесплатную экшн-RPG Wuthering Waves скачали более 6 млн игроков — об этом говорят данные аналитического сервиса AppMagic.

Больше всего новинка заинтересовала геймеров из Китая и США (более 1 млн загрузок в каждой стране), Индонезии и Японии. На пятом месте Россия, несмотря на отсутствие русской локализации — Wuthering Waves успели скачать более 200 тыс. пользователей.

Гача-игра от Kuro Games, которую до релиза называли «убийцей Genshin Impact», показала хороший результат по сравнению с лидером рынка: «Геншин» за те же пять дней после выхода скачали 6,7 млн раз.

При этом Wuthering Waves заработала около $ 10 млн против $ 67 млн у Genshin Impact — возможно, это связано с менее жёсткой системой монетизации, позволяющей на старте получить сразу трёх легендарных персонажей из семи.

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