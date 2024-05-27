В Dota 2 вышел патч 7.36a — исправление более 50 багов и изменение баланса

Утром 27 мая Valve выпустила патч 7.36a для Dota 2. Разработчики исправили большое количество багов и внесли правки во внутриигровой баланс.

В данном обновлении Valve скорректировала ошибки, допущенные при выпуске масштабного патча 7.36, в рамках которого были добавлены такие новые механики, как врождённые способности и аспекты.

В патче 7.36a разработчики исправили более 50 внутриигровых багов, возникших после последнего обновления.

Также Valve ослабила таких популярных персонажей, как Axe, Tiny, Juggernaut, Legion Commander и Templar Assassin. Усиления, в свою очередь, получили Tinker, Morphling и Slark.

Патч 7.36a вышел в Dota 2 через пять дней после одного из крупнейших обновлений в истории Dota 2 — патча 7.36.